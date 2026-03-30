Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:55 PM IST

New Rules from 1st April: ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଦରମା ନିୟମ ଠାରୁ ନେଇ LPG, Tax, HRA, Pan ସବୁକିଛି; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ) ୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ତାରିଖ କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏଥର, ସରକାର ଏବଂ RBI ଅନେକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ସକାଳେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

ଦରମା ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
"ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ 2025" ରୂପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା 1961 ଆଇନକୁ ବଦଳାଇବ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ CTCର ଅତି କମରେ 50% ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର PF ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଟେକ୍-ହୋମ୍ ଦରମା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ HRA ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିୟମ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ, ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ₹1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଫର୍ମ 124 ରେ ଘରମାଲିକଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଦୁଇ-କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ: ଏବେ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ OTP ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଯେପରିକି PIN, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ (ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ), କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍ ଯାଞ୍ଚ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ATM କାରବାର ଶୁଳ୍କ: UPI ବ୍ୟବହାର କରି ATM ରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 'ମାଗଣା କାରବାର ସୀମା' ରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପ୍ରାୟ ₹23 ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
PNB ନଗଦ ସୀମା: ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୈନିକ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀମା ₹50,000 ରୁ ₹75,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଦରମା ଏବଂ ଟିକସ
ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ 2025: 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 1961 ଆଇନକୁ ନୂତନ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ।
ବେତନ ଗଠନ (50% ବେସିକ): ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ CTC ର ଅତି କମରେ 50% ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର PF ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
କଠୋର HRA ନିୟମ: ଯଦି ବାର୍ଷିକ ଭଡା ₹1 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ 124 ରେ ଘରମାଲିକଙ୍କ PAN ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଟିକସ: ଆପଣ ଏବେ ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଆୟକର ଦେଇପାରିବେ, ଯଦିଓ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ
ପାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ କଠୋରତା: ନୂତନ ପ୍ୟାନ୍ ପାଇବା କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚର ରିପୋର୍ଟିଂ: ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ₹୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ₹୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଦେୟ ସିଧାସଳଖ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ।
କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଡ: ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ 'ଲାଭ' ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି
ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ: ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ପରି, ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 1 ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
20% ଇଥାନଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ (E20): ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ମାଇଲେଜରେ 3% ରୁ 7% ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

 

Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

New rules
ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଦରମା ନିୟମ ଠାରୁ ନେଇ LPG, Tax, HRA, Pan ସବୁକିଛି
Nitish Kumar Resignation
Nitish Kumar resignation: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର
Fake Bomb Threats
Fake Bomb Threats: ବୋମା ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବଡ଼ଖୁଲାସା
Iran-Israel War
Iran-Israel War: କୁଏତ ଆକ୍ରମଣରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
kerosene
Kerosene Sale: ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବ କିରୋସିନ