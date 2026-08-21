New Rules Of SIM Card: ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଅସୀମିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ, ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରୁ...

New Rules Of SIM Card: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ମୋବାଇଲ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT) ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡା ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସୀମା ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରଖିପାରିବେ ତାହାର ସୀମା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୯ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ରଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆସାମ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ, ସୀମା ୬ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ନିହିତ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ରୁ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ?
ପୂର୍ବରୁ, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହଜରେ କିଣିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ ପରେ, କୌଣସି ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଏପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂତନ ସିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ ନେବାକୁ ଯିବେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଯଦି ଜଣାପଡେ ଯେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରାଯିବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ
ସରକାର ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (DIP) ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଗ୍ରାହକ ତଥ୍ୟକୁ ଏକକ ସଂଗ୍ରହରେ ସଂଗୃହିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ DIP ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସକ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ଠାରୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଫଟୋ-ଆଧାରିତ ଗ୍ରାହକ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଠକାମିର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଛାଡିବ ନାହିଁ।
ଯଦି କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବରଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବ।
ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT) ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ - ଯେପରିକି Jio, Airtel, ଏବଂ Vi -ଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭୁଲବଶତଃ ଅତିରିକ୍ତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ।
DoTର ଏହି କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ସାଇବର ଅପରାଧ, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ନକଲି ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ହାସଲ କରି ଠକେଇ କରନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ