Add Zee Business As A Preferred Source
App

New Rules Of SIM Card: ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଅସୀମିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ, ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରୁ...

New Rules Of SIM Card: ସରକାର ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଟେଲିକମ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ କ’ଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଭୁଲବଶତଃ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସିମ୍ ହାସଲ କରିବାର ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 21, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:41 AM IST
New Rules Of SIM Card: ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଅସୀମିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ, ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରୁ...
Image Credit: ସରକାର ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (DIP) ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଅନ୍‌ଲାଇନ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସଂଘ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5