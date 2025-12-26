Ola Uber New Rule: ମହିଳାଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର,Ola-Uber ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ ସରକାର!

Advertisement
Ola Uber New Rule: ଅନଲାଇନରେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଟର ଯାନ ଆଗ୍ରିଗେଟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ୨୦୨୫ ରେ ନୂତନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଲା(Ola), ୟୁବେର୍ (Uber) ଏବଂ ରାପିଡୋ (Rapido) ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇପାରିବେ। 

Ola Uber New Rule: ଅନଲାଇନରେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଟର ଯାନ ଆଗ୍ରିଗେଟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ୨୦୨୫ ରେ ନୂତନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଲା(Ola), ୟୁବେର୍ (Uber) ଏବଂ ରାପିଡୋ (Rapido) ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବିଶେଷକରି, ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଟିପ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ।

ମୋଟର ଯାନ ଆଗ୍ରିଗେଟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ୨୦୨୫ରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ?

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସଂଶୋଧନ କରି ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାବ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସ-ରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ,ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ,କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ।

ଡ୍ରାଇଭର ଜେଣ୍ଡର ଚଏସ୍ ଫିଚର୍ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ?

ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ସରେ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ, ଏବଂ ପାଳନ ନ କଲେ ଏଗ୍ରିଗେଟରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।

ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍

ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶରେ ମହିଳା କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଂଶ 5% ରୁ କମ୍। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁବେଳେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଟିପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ?

ସରକାର ଟିପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି କଟାଉଣ୍ଟ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ ପାଇବେ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା କିମ୍ବା ଟିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯିବ।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

Narmada Behera

