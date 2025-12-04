IndiGo Flight: ଇଣ୍ଡିଗୋର ୩୦୦ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ, ଆକ୍ସନରେ DGCA; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ସମାସ୍ୟା?

IndiGo Flight Cancellations: ବିଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ବାତିଲ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
IndiGo Flight Cancellations: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ତିନି ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ବାତିଲ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ସର୍ବଦା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ପରିମାଣ ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଛନ୍ତି।କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏହି ଗୁରୁତର ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ପଛରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି।
କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି?
1. FDTL ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରଭାବ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା (FDTL) ନିୟମାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଚାପ। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅଧିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଘରୋଇ ବଜାରର ୬୦% ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ରଖିଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବିଶାଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପାଇଲଟ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି।
୨. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମସ୍ୟା: ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଶୀତକାଳୀନ ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବାଧା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
୩. ଭୁଲ ପରିଚାଳନାର ଅଭିଯୋଗ: ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶକ୍ତି ଲୁମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଭୁଲ ପରିଚାଳନାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲଟଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରୁ ପାଇଁ ସୀମିତ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।
୩୦୦ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ରୁ ୩୦୦ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କ’ଣ କହିଛି:
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୂଚୀବଦ୍ଧ ଉଡ଼ାଣ ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବିମାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ବାରମ୍ବାର ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଇମେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟସୂଚୀ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
DGCA ମାଗିଲା ଜବାବ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡିଜିସିଏ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନ ବାତିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନ କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଗଲା ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଡିଜିସିଏ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଛି।