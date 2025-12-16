New SHANTi Bill for Nuclear Power: ଭାରତର ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ: ଲୋକସଭାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ବିଧେୟକ

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:45 AM IST
  • ଶାନ୍ତି ବିଲ୍‌ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଭାରତର ଶକ୍ତି ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ ନିବେଶ ବାଟ ଖୋଲିବ।  ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା  ଦେବ।  

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ନୂତନ ବିଧେୟକ ଆଣିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଏହି ବିଧେୟକକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧେୟକରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯିବା ସହ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଥିବା ଅଭଯୋଗ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୃହରେ ଆଗତ କରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।  

ଏହି ବିଧେୟକର ନାଁ ରହିଛି: "ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ସୁସ୍ଥ ଉପଯୋଗ ଓ ଅଗ୍ରଗତି’ ବିଧେୟକ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ଶାନ୍ତି ବିଧେୟକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି।  ଏହି ବିଧେୟକରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଟକଣାସବୁ ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ଜବାହରଲାଲ୍‍ ନେହରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ମନମୋହନ ସରକାର ଏହି ବିଧେୟକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ।  ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ଏହି  ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଯୋଗରେ ଉଦ୍ୟ୍ୟୋଗ ବିକାାଶ କରିବେ।

 ଏହି ନୂତନ ବିଧେୟକ ଜବାହାରଙ୍କ ସମୟର "ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ- ୧୯୬୨" ଏବଂ ବିବାଦୀୟ "ପରମାଣୁ କ୍ଷତି ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୦" କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

‘ଶାନ୍ତି’ ବିଲ୍‌ରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ:

  • ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାଗିଦାରୀ: ଶାନ୍ତି ବିଲ୍‌ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେପରିକି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ-ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ  (ପିପିପି) ଗୁଡ଼ିକୁ, ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରିଆକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ, ମାଲିକାନା, ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍  ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ଭାରତର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।
  • ଉଠିବ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣତା, ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ ହେବେ ଯୋଗାଣକାରୀ:  ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିନିଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନୂତନ ବିଧେୟକରେ ମନମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ସିଏଲ୍‍ଏନ୍‍ଡି ଆଇନ ୨୦୧୦ର ସଂଶୋଧନ କରିଛି।   ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ସେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା। ନୂତନ ବିଧେୟକରେ ତାହାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।  ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ଜନିତ ବିପଦ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଆସୁଥିଲେ। ନୂତନ ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଧିକାର କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଏକ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଘଟଣାଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
  • ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ: ଏହି ବିଲ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନାର ତାପଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ବେସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ବଡ଼ ରିଆକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ  ଏହାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୩୬୦୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୃହତ ରିଆକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସୀମା ୩,୦୦୦ କୋଟିରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧,୫୦୦ କୋଟିଟଙ୍କା ଥିଲା।
  • ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରବେଶ: ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନ ଚକ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନର ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏବଂ ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଖଣିଜର ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
  • ନୂତନ ସାଂସ୍ଥାନିକ ଢାଞ୍ଚା: ବିଲ୍ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିକାର ପରାମର୍ଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ଗୁରୁତର ପରମାଣୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦାବି କମିଶନର ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ କ୍ଷତି ଦାବି ଆୟୋଗ ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ଅପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍  ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
  • ନିୟାମକ ତଦାରଖ: ବିଲ୍ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ନିୟାମକ ବୋର୍ଡକୁ ବୈଧାନିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁମତିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ, ଅଧିକାର, ବ୍ୟବହାର, ପରିବହନ, ଆମଦାନୀ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଶାନ୍ତି ବିଲ୍‌ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଭାରତର ଶକ୍ତି ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ ନିବେଶ ବାଟ ଖୋଲିବ।  ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା  ଦେବ।  

