Aadhar card Updates: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ

Aadhar card Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇ-ଆଧାର ଏବଂ ମାଗଣା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ସିଇଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆପ୍ର ଡେମୋ ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
UIDAI ସିଇଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜ ପକେଟ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। dks ନାମକ ଏହି ଆପ୍ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସେୟାରିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିବରଣୀ କେବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସେୟାର କରାଯିବ।
ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ କୋଡ୍ (QR କୋଡ୍) ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍କାନ କରି ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ମିଳିପାରିବ।
ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଅର୍ଡର ପରେ ଏହା ମାଗଣା ହେବ। ମାଗଣା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଅର୍ଡର ୫ ରୁ ୭ ଏବଂ ୧୫ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର UIDAIର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା mAadhaar ଆପ୍ ରେ ମିଳିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଫର୍ମ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ତଥ୍ୟ, ଯେପରିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ହେବ।