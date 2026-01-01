Puri News: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

Advertisement
Puri News: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ନିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଓ ଜାନୁଆରୀ ୧ତାରିଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି ୧୦ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହୋଇ ୧.୫୫ମିନିଟରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ୨.୪୦ରେ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା କରି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ,ଆଇଜି, ଏସପି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ,ବିସ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ବେଳାପୁରୀ ଆଦିରେ ଜିରୋ ଆୱର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି। 

ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ବାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ତିନି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଜେଲରୋଡ ପାର୍କିଂ, କୋଣାର୍କ ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ତାଳବଣିଆରେ ପାର୍କିଂ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଯାତ୍ରୀକାରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ବେରିକେଡ କରାଯାଇଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଳାଭୂମି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦମକଳବାହିନୀ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ୭୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।

