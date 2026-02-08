Advertisement
NHAI Recruitment 2026: ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଦରମା ମିଳିବ ଏତିକି...

NHAI Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ମୋଟ ୪୦ଟି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଟେକ୍ନିକାଲ୍) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି, ୯ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:11 PM IST

NHAI Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆଦୌ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ୪୦ଟି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଟେକ୍ନିକାଲ୍) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ରହିଛି। ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, nhai.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ପରେ, ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି।

ଏହି ୪୦ ପଦବୀ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ପାଇଁ ୨୦ଟି ପଦବୀ, SC ପାଇଁ ୫ଟି ପଦବୀ, ST ପାଇଁ ୨ଟି ପଦବୀ, OBC (NCL) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକା କେବଳ ୯ ପଦବୀ ଏବଂ EWS ପାଇଁ ୪ଟି ପଦବୀ ରହିଛି ।

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବୟସ ସୀମା
ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ବର୍ଷ। ତଥାପି, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। SC/STଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ, OBC (ନନ୍-କ୍ରିମି ଲେୟାର) ପାଇଁ ୩ ବର୍ଷ, PwBD (ସାଧାରଣ) ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ, PwBD (OBC) ପାଇଁ ୧୩ ବର୍ଷ, PwBD (SC/ST) ପାଇଁ ୧୫ ବର୍ଷ, ପୂର୍ବ ସୈନିକ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ରହିଛି ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ (ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏକ ବୈଧ GATE 2025 ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାରିତ) ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ବେତନ: ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦରମା ସ୍ଲେଭଲ୍ ୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୬,୧୦୦ରୁ ୧,୭୭,୫୦୦ ଦରମା ପାଇବେ।

ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ । ୱେବସାଇଟ୍, nhai.gov.in ହୋମପେଜ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପରେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ତା'ପରେ ଫର୍ମରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ଆକାର ଏବଂ ଫଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

