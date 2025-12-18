NIA arrest: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା; ନବମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାରନାମା

NIA arrest: ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପରଦାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ NIA ଗିରଫ କରିଛି।
Trending Photos
Delhi Blasts Case Update: ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପରଦାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ NIA ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭୟଭୀତ କରି ଦେଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଏହା ନବମ ଗିରଫଦାରୀ। ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ନବମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ?
ଏନଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନବମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ୟାସିର ଅହମ୍ମଦ ଦାର୍ (Yasir Ahmad Dar)। ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଶୋପିଆନ୍ ବାସିନ୍ଦା। ଏନଆଇଏ ତାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ୟୁଏପିଏ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଡ୍ (ସିଆରପିସି) ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ୟାସିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନଆଇଏର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ୟାସିର ଅହମ୍ମଦ ଦାର୍ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲେ।
ଖବର ଅନୁସାରେ ୟାସିର ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ୟାସିର ଅହମ୍ମଦ ଦାର୍ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର-ଉନ୍-ନବି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏନଆଇଏ, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମିଶି ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ଏଜେନ୍ସି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ ଶକିଲ୍ ଘାନି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶାହିନ ସଇଦଙ୍କ ଘର ପରିସରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ତଲାସି କରାଯାଇଥିଲା।
Also Read: Yuzvendra Chahal: ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Also Read: UGC-NET ପାସ୍ ନକରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ PhD, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ