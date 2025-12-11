Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:18 PM IST

ରାଉରକେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଲୁଟ ମାମଲା: ଓଡ଼ିଶାର ୧୧ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍‍ଆଇଏର ଚାର୍ଜଶିଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଉରକେଲାରେ ୪ହଜାର କିଲୋ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜଶିଟ ବା ଅଭିଯୋଗଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ କରିଛି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍‍ଆଇଏ। ୬ ମାସ ପରେ ଦାଖଲ ଏହି ଚାର୍ଜଶିଟର ୧୧ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ନାଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାଓବାଦୀ ସଦସ୍ୟ।

ଏନ୍‍ଆଇଏ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ୟୁଏ (ପି) ଆଇନ, ବିଏନ୍‍ଏସ୍‍ଏସ୍‍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ସଂସ୍ଥା ଜାଣିପାରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ୟାକେଟ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟରେ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଥିଲା।

୨୭ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ଇତ୍ମା ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାଙ୍କୋ ପଥର ଖଣିକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି, ଏହାର ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ, ୧୦-୧୫ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ବଳପୂର୍ବକ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଏକ ଗଡ଼କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା।

ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଠାରୁ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମେତ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୁଟ୍ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା।

 

ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇଥିବା ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ: ଜରଜା ମୁଣ୍ଡା ଓରଫ କୁଲୁ ମୁଣ୍ଡା, ଅନମୋଲ ଓରଫସୁଶାନ୍ତ ଓରଫଲାଲଚାନ୍ଦ ହେମ୍ବ୍ରମ, ରମେଶ ଓରଫ ପ୍ରୀତମ ମାଞ୍ଝି ଓରଫ ଅନଲ ଦା’, ପିଣ୍ଟୁ ଲୋହରା ଓରଫ ଟିଗାର, ଲାଲଜିତ ଓରଫ ଲାଲୁ, ଶିବା ବୋଦ୍ରା ଓରଫ ଶିବୁ, ଅମିତ ମୁଣ୍ଡା ଓରଫ ସୁଖଲାଲ ମୁଣ୍ଡା, ରବି ଓରଫ ବିରେନ ସିଂହ, ରାଜେଶ ଓରଫ ମାନସିଦ, ସୋହନ ଓରଫ ରଙ୍ଗା ପୁନେମ ଏବଂ ଆପ୍ତାନ ଓରଫ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ହଂସ।  କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

