କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋମାମାଡ଼ରେ ରହିଛି କି ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଭାବେ ଯାହା ସବୁ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ତାହା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମାମାଡ଼। ସକାଳ ୮ଟା ସମୟରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୩ ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକକୁ କେହି ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଯାଏ କିଏ ଏ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି ତାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏ ବୋମା ମାଡ଼ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପଛରେ କିଛି ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ ପାଚାରୀ ଓ ଗୋଟ୍ ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅତର୍କିତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ସୁତୁଲି, କାଗଜ ଓ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସୁତୁଲି ଫୋଟକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଫୋରେନ୍ସିକ ଟିମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଓ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
କେବଳ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏପରି ଏକ ଛାତିଥରା ମାମଲାରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଓ କିଏ ଏହାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଟକରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଜିଆର୍ପି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଜିଆର୍ପି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।
ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍କୁଲ୍କୁ ବୋମାମାଡ଼ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ଓ ଏଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଯୋଗ ରହିଛି କି ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ।
ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ପୁଲିସ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣାକୁ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। କାରଣ କିଚଇଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବେଆଇନ ଘରେ ମରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି।