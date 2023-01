Nitin Gadkari: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ କଲେ ଘୋଷଣା, ମାତ୍ର ୫୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ; ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର

Nitin Gadkari On Petrol Diesel Price: ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ (Petrol Diesel Price) ଲିଟର ପିଛା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ (Nitin Gadkari) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୫୫ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ... ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି, ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର (Central Government) ଏପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି?

ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନିତିନ ଗାଡକରୀ (Nitin Gadkari) ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ (Petrol) ଓ ଡିଜେଲ (Diesel) ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । PIB ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛି ଯେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦାବି କରୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ (Nitin Gadkari) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୫୫ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଖବର ଦେଖିବା ପରେ PIB ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

A #YouTube channel has claimed that the Minister of Road Transport & Highways, @nitin_gadkari has announced that the petrol prices will be Rs 55 per liter. #PIBFactCheck

▶️ The 2018 statement has been shown in the wrong context as news in the year 2022. pic.twitter.com/nCNnRK2O5W

