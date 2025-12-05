Road Accident Deaths India: ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ

Road Accident Deaths India: ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧.୭୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ୪୮୫ ଜଣ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Road Accident Deaths India: ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧.୭୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ୪୮୫ ଜଣ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ 'ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଘୋଷଣାନାମା' ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୪ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧,୭୭,୧୭୭ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ EDAR ପୋର୍ଟାଲରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୩ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମୋଟ ୪,୮୦,୫୮୩ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧,୭୨,୮୯୦ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୪,୬୨,୮୨୫ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ବିଶ୍ୱ ସଡ଼କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ୨୦୨୪' ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୪.୩ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ୧୨.୭୬ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୧.୮୯ ରହିଛି। ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚାରିଟି "Es" ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି: ଶିକ୍ଷା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (ସଡ଼କ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଉଭୟ), ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
Also Read: Putin's message at Rajghat: ରାଜଘାଟରେ ପୁଟିନ ଋଷିଆନ୍ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Also Read: India-Russia Oil Deal: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପିର କ'ଣ କହିଦେଲେ ପୁଟିନ? ଟ୍ରମ୍ପ ହେବେ କ୍ରୋଧିତ!