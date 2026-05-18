Nitin Nabin: ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ...

Nitin Nabin: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାର, ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ନୀତିନ ନବୀନ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ଗଠନ ଏବଂ ସୁଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ '୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା'ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଦୃଢ଼ ସାଂଗଠନିକ ଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ସଂଗଠନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ସରକାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।" ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ନୀତିନ ନବୀନ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଲାଭ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଭୂମି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ 'ମନ୍ତ୍ର' କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
