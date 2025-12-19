Advertisement
Nitish Kumar: ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ଦାୟର କଲେ ମେହବୁବା ମୁଫତିଙ୍କ ଝିଅ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Nitish Kumar Faces FIR: ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ବୁର୍ଖା ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଇଲତିଜା ମୁଫ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:52 PM IST

ଇଲତିଜା ହିଜାବ ଏବଂ ନିକାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଫଆଇଆରର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଲତିଜା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଛି।" 

ଏହା ପରେ ସେ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଯୁବ ମୁସଲିମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଜାବ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପିଡିପି ନେତା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆହୁରି ଲଜ୍ଜାଜନକ କାରଣ ଘଟଣା ସମୟରେ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହସୁଥିଲେ।

