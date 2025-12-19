Nitish Kumar: ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ଦାୟର କଲେ ମେହବୁବା ମୁଫତିଙ୍କ ଝିଅ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Nitish Kumar Faces FIR: ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ବୁର୍ଖା ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଇଲତିଜା ମୁଫ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
Nitish Kumar Faces FIR: ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ବୁର୍ଖା ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଇଲତିଜା ମୁଫ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଇଲତିଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ବୁର୍ଖା ବଳପୂର୍ବକ କାଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଠି ବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଇଲତିଜା ହିଜାବ ଏବଂ ନିକାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଫଆଇଆରର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଲତିଜା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଛି।"
ଏହା ପରେ ସେ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଯୁବ ମୁସଲିମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଜାବ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପିଡିପି ନେତା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆହୁରି ଲଜ୍ଜାଜନକ କାରଣ ଘଟଣା ସମୟରେ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହସୁଥିଲେ।
