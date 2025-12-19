Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3046442
Zee OdishaOdisha Trending

Hijab Issue: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିଜାବ ବିବାଦ, ମିଳିଲା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ...

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ହିଜାବ ବିବାଦ ଏବେ ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତା' ଉପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୟ ନିଷାଦ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି "ନକାବ ଛୁଇଁବାକୁ ନେଇ ଏତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଲା,"ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?"

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:57 PM IST

Trending Photos

Hijab Issue: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିଜାବ ବିବାଦ, ମିଳିଲା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ...

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ହିଜାବ ବିବାଦ ଏବେ ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତା' ଉପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୟ ନିଷାଦ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି "ନକାବ ଛୁଇଁବାକୁ ନେଇ ଏତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଲା,"ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?"

ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...'ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି...ଗୋଟିଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ...ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନୀତିଶ କୁମାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ୍...ମହିଳା ଜଣକ ଚାକିରି ମନା କରିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ନର୍କକୁ ଯିବା ଉଚିତ...ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣିବାକୁ ନେଇ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। 

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା:
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦ୍ଦୁଲା କହିଛନ୍ତି, "ନୀତୀଶ କୁମାର, ଯିଏ ଏକଦା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯଥାର୍ଥ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଦା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦ: 
ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦଙ୍କୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ହିଜାବ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦ କହିଛନ୍ତି, "ନକାବ ଛୁଇଁବାକୁ ନେଇ ଏତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଲା,"ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?" ତଥାପି, ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଭୋଜପୁରୀରେ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ଯେ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ।

ଇମତିଆଜ୍ ଜଲିଲ୍:
AIMIM ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଇମତିଆଜ୍ ଜଲିଲ୍ ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ "ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେଇଥାଆନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଅପମାନ କରିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ। ଏପରି ବୟାନ କେବେବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।"

ଗିରିରାଜ ସିଂହ:
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହିଜାବ କାଢିବା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗିରିରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ କି "ନର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ" ତାହା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗିରିରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ନୀତିଶଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖି ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, "ଯଦି କେହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ? ଏହା କ'ଣ ଏକ ଇସଲାମିକ୍ ଦେଶ? ନୀତିଶ କୁମାର ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତ। ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ।"

ହରିଭୂଷଣ ଠାକୁର: ହିଜାବ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ହରିଭୂଷଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ହିଜାବକୁ ନିଷିଦ୍ଧ(Ban) କରାଯିବା ଉଚିତ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଏହାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ହିଜାବ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଜାବ ପଛରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ଯିଏ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ଉଚିତ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Entertainment News
Entertainment News :ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେଲେ କମେଡି କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ
31 december last date
31 December Last Date: ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସାରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି କାମ...ନଚେତ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି
nitish kumar
Hijab Issue: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିଜାବ ବିବାଦ, ମିଳିଲା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ...
NFSU Recruitment 2025
NFSU Recruitment 2025:ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ସହ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍; ଭରି ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ ଶହ...