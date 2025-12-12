Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3038952
Zee OdishaOdisha Trending

No control for No Limit Bar in Bhubaneswar: ନୋ ଲିମିଟ୍‍ ବାରରେ ନିଆଁ, ହାତ ଟେକିଦେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ନୋ ଲିମିଟ୍‍ ବାର୍‍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି ବାରରେ ମଦ ବିକା ଯାଉ ନଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ସୁପରିଣ୍ଟେଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ଆଜି ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ସମୟରେ ଭୁବନେ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:24 PM IST
  • ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ହୋଟେଲଟି ମଦ ବାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ହୁକା ବାର ଚଳାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ହୁକା ଏକ ନିକୋଟିନଜାତ ଉତ୍ପାଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଅନୁମତି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ନଥିବା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।  

Trending Photos

No control for No Limit Bar in Bhubaneswar: ନୋ ଲିମିଟ୍‍ ବାରରେ ନିଆଁ, ହାତ ଟେକିଦେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ନୋ ଲିମିଟ୍‍ ବାର୍‍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି ବାରରେ ମଦ ବିକା ଯାଉ ନଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ସୁପରିଣ୍ଟେଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ଆଜି ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ପଳାସୁଣିରେ ନୋ ଲିମିଟ୍ ଏୟାର କାଫେ ନାମକ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟିରେ ନୋ ଲିମିଟ୍ ବାର୍ ନାମରେ ଏକ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଏକ ମଦ୍ୟପାନ ବାର୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତଲାସୀ ସମୟରେ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ପରିସରରେ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ହୁକ୍କା ପିଉଥିଲେ। କୌଣସି ମଦ୍ୟପାନ ମିଳି ନଥିଲା ।  ବେଆଇନ ମଦ ବାର୍ ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କାଫେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା କୌଣସି ମଦ ବିକ୍ରି ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା’।

ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ହୋଟେଲଟି ମଦ ବାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ହୁକା ବାର ଚଳାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ହୁକା ଏକ ନିକୋଟିନଜାତ ଉତ୍ପାଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଅନୁମତି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ନଥିବା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।  

Add Zee News as a Preferred Source

ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ମାଳମାଳ ହୁକା ବାର ଖୋଲିଛି। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୋକିଂ ଜୋନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧଯାଏ ଏଠାରେ ଯୁବକ ଯୁବତା ହୁକା ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟକଣା ରହୁନାହିଁ।   ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଉଛି? ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବିଧି କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ।

ଅପରପକ୍ଷେ ହୋଟେଲ୍‍ ଏବଂ ବାର  ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ରହିଥିବା ନେଇ  ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ହୋଟେଲ୍‍ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ବେଶ୍‍ ନାଁ  କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏହି ହୋଟେଲର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଛାରଖାର ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ଯୁବତୀ ହୋଟେଲ୍‍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ନେଇ ଛବି ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍‍ ଓ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍‍ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍‍ ରେ ପୟସାରିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବଟି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ  ଏପରି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍‍ ଓ କୋଠାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

No limit bar
No control for No Limit Bar in Bhubaneswar: ନୋ ଲିମିଟ୍‍ ବାରରେ ନିଆଁ, ହାତ ଟେକିଦେଲା ଅବକ
Odia News
ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା
Bangladeshi infiltration row
Bangladeshi infiltration row: ମହୂଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
Tej Pratap Yadav
ବେଙ୍ଗଲ- ୟୁପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ତେଜ ପ୍ରତାପ, ବିହାରରେ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ ଖାତା