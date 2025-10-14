Advertisement
Written By  Harihar Panda|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:06 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା କାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥି ଥିବାରୁ ଏହିଦିନ ପହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।   ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। 

ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଏକ ଗୋପନ ନୀତି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଘାର କରିଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁହଁକୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ସଜ୍ଜା ଯାଏ। ଏହାସହ ରଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ  ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ହିଁ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। 

 

ଆସନ୍ତା କାଲି ବନକଲାଗି: ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
