Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:39 AM IST
  • ନୂଆବର୍ଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଅଭାବରୁ ଭସାପୋଲ ଅଧା ବାଟରେ  ଫଶିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଚିଲିକାରେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

No Ferry on Chilka Lake due to dense fog till 11 AM : ଦିନ ୧୧ଟା ଯାଏ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦିନ ୧୧ଟା ଯାଏ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଡଙ୍ଗା ତା ନୁହେଁ ଭସାପୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ପୁରୀ ଏସ୍‍ପିଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍‍ ହେବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ଚିଲିକାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ନୂଆବର୍ଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଅଭାବରୁ ଭସାପୋଲ ଅଧା ବାଟରେ  ଫଶିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଚିଲିକାରେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଶୀତ ଲହଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବଢ଼ିବାରୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାତାୟାତ ସମେତ ବିମାନ ଓ ରେଳ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି।

ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀରୁ ସାତପଡ଼ା ଯାଇ ସେଠାରେ ନୌକାଯାତ୍ରା କରିଥାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭସାପୋଲ ସବୁଦିନିଆ ଯାତ୍ରାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଏହି ଚଳାଚଳ ବି ବିପଦମୁଖକୁ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ଯାଏ  ଚିଲିକାରେ ଏପରି କଡ଼ାା ନିୟମ ପାଳନ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଡାକବାଜୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବୃାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

