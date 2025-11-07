Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2992562
Zee OdishaOdisha Trending

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଜୁନ୍‍ ୧୨ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏୟାରଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ । ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ନ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ୯୧ ବର୍ଷୀୟ ବାପାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:53 PM IST
  • ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କେହି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପାଇଲଟଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା।"

Trending Photos

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୁନ୍‍ ୧୨ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏୟାରଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ । ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ନ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ୯୧ ବର୍ଷୀୟ ବାପାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କେହି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପାଇଲଟଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା।"

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଲଟ-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୁମିତ ସବରୱାଲଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର, ଡିଜିସିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଇଂ ୭୮୭ ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଗୋପାଳ ଶଙ୍କରାନାରାୟଣନ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ଏଏଆଇବି) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ତଦନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଏହି ତଦନ୍ତ ପରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି  ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।  ଏଣୁ ଏହାକୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

"ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ( ପାଇଲଟଙ୍କ ବାପା) ଏହି ବୋଝ ବୋହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଛି... ତାହା ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। କେହି ପାଇଲଟଙ୍କୁ  କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏଏଆଇବି ରିପୋର୍ଟରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଇଙ୍ଗିତ ନାହିଁ। ‘ଓ୍ୱାଲଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍‍ ଜଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। "ଏହା ଖରାପ ରିପୋର୍ଟିଂ। ଭାରତରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା," ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

୯୧ ବର୍ଷୀୟ ପୁଷ୍କରାଜ ସବରୱାଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ ମହାସଂଘ (ଏଫ୍‍ଆଇପି) ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ କରି ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ତଦାରଖ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rahul Gandhi
Gen-Z କୁ ଦେଖାଇବୁ, ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ; ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
IPS Tadasha Mishra
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ତଦାଶା ମିଶ୍ର
Supreme Court
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ରାଜପଥ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଅ ବୁଲା କୁକୁର-ଗୋରୁ
Odisha news
Odisha News: ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ
vande maataram
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବର ପ୍ରତ