ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଚାଉଳ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପଡ଼ି ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ୧୫ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଲ କାର୍ଡଧାରୀଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନେକ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଇକେଓ୍ୱାସି କରି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।
ଇ କେଓ୍ୱାସି କରାନଯାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ କେଓ୍ୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଡଧାରୀ ଇ କେଓ୍ୱାଇସି କରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ଦୂରେଇବେ। ତେଣୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୬୭ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ କେଓ୍ୱାଇସି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପଠାଯାଉଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ବାକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା'ପରେ ହିଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ େବାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।