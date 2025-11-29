ଟଙ୍କା ଅଛି, ଘର ହେବ; ଏମିତି କହିଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଜମି ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଥିଲାଗି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ରଖି ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଘରୋଇ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବି ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ସନାତନ ବିଜୁଳି, ସାରଦା ପ୍ରଧାନ, ସି ଏସ ରାଜନ ଏକ୍କା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପବିତ୍ର ସାଉଁନ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ସେ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୭୪,୨୨୪ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୫୪,୦୭୪ ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ୨୦,୧୫୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୩୮୯ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣାଧିନ ରହିଛି । ଏହାଛଡା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୧୦,୪୧୬ ଗୋଟି ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବ ସେଠାରେ ସରକାର ଜମି ଖରିଦ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ୨୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଥିପାଇଁ ଜମି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଗୃହରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସରକାର ଜମି ଖରିଦ କରିବେ । ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ଜମି ଖରିଦ ପାଇଁ ଆଉ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୩ବର୍ଷ ତଳୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି । ବିଧାୟକ ସାରଦା ପ୍ରଦାନ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୩୫ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ବିଲ୍ ହେବାପରେ ବି କାମ ସରୁନାହିଁ । ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ୧୫୦ ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଡିଆରଡିଏ ପିଡି ତାଲିକା ମାଗିଥିଲେ । ଆମେ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଚିଠି ଲେଖିରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ।
କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ସି ଏସ୍ ରାଜନ ଏକ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୧୫୦ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥରେ ବି ଠିକାଦାରମାନେ ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ପବିତ୍ର ସାଉଁନ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି । ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହ୍ରାସ କରିବାପାଇଁ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ୧୦,୯୦୦ ଅଙ୍ଗନବାଡିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତ ? ଉତ୍ତରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ସରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବରାଦ ରହିଛି ।