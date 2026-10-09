Add Zee Business As A Preferred Source
App

Noida Airport Renamed: ବଦଳିଲା ନୋଏଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ,ଜେୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ ହେଲା...

Noida Airport Renamed: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନୋଏଡାର ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁପି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାରିତ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Oct 09, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 04:11 PM IST
Noida Airport Renamed: ବଦଳିଲା ନୋଏଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ,ଜେୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ ହେଲା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Love Horoscope: ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ୪ ରାଶି, ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!
2
3
4
5