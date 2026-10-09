Noida Airport Renamed: ବଦଳିଲା ନୋଏଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ,ଜେୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାଁ ହେଲା...

Noida Airport Renamed: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନୋଏଡାର ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁପି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାରିତ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନସେବାର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉଦଘାଟନ ପରେ,ଏହାକୁ ଆହୁରି ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ,ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ୟୁପି କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷର ଜନସେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ୟୁପି କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ୟୁପିର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।"
ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କେବେ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିଲା?
ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ,୨୦୨୬ରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ ୧୫ରେ ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଆକାସା ଏୟାରର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୧,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏହା ଏସିଆର ତୃତୀୟ ବୃହତ ବିମାନବନ୍ଦର ହେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୯,୫୬୦ କୋଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ୧୨ ନିୟୁତ ଏବଂ ୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା ୭୦ ନିୟୁତ ଅତିକ୍ରମ କରିବ।
ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦରର ବିଶେଷତ୍ୱ
ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩,୯୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ରନୱେ ଅଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଜୁରିଚ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜିର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଯମୁନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପିପିପି ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ବିମାନବନ୍ଦର
ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାହା ନେଟ୍-ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ସହିତ। ବିମାନବନ୍ଦରଟି ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ,ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ନମୋ ଭାରତ କରିଡର ସହିତ ମେଟ୍ରୋ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର।
ଜେୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ନମୋ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋ ସଂଯୋଗ
ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେୱର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ମେଟ୍ରୋ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ କରିଡର ପରେ ୟୁପି ସରକାର ଗାଜିଆବାଦ-ଜେୱର ନମୋ ଭାରତ କରିଡର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ-ପାଣିପତ-କର୍ଣ୍ଣାଲ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଅଲୱାର ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ-ଫରିଦାବାଦ ରାପିଡ୍ ରେଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର ଯେକୌଣସି ସହରରୁ ଜେୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ କରିବ।
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ବାରାଣସୀର ସାଂସଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ବିଛାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଗରେ ଅଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ₹୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଋଣ ଛାଡ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ, ଆଖୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି।