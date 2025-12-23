Trending Photos
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ – ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାତାୟାତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାଠାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସଦୃଶ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଧୁନିକ ସେବା ଥିବା ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନାମ “ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ” ରହିବ ବୋଲି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମାଇଲସ୍ଟୋନ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭୟ ହେବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ, ସମାବେଶୀ ଓ ସୁସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ, “ବାରିପଦାକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଆପସରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସମୟବଦ୍ଧ ଓ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ।”
ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା, ସୁଲଭତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଟର୍ମିନାଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଏ-କ୍ଲାସ୍’ ଯାତ୍ରୀମୁଖୀ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ସଂପୃକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫ୍ଲାଇଓଭର୍ ନିର୍ମାଣ ଡିଜାଇନ୍ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ବାରିପଦା ସହରର ଦୃଶ୍ୟମାନତା, ସୁଲଭତା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆସପାସରେ ୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ରୋପଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜୀକରଣ ପାଇଁ ଧନରାଶି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ସହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ଜାମ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଦେବ।
ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନତ ବାରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଆଦର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉନ୍ନୟନ ଭିଜନ୍ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିଥିବା ସହ ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ।