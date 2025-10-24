Advertisement
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସତର୍କବାଣୀ: ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ସେଲ୍‌ଫି ଓ ରିଲ୍‌ ନେଲେ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ

ରେଳଟ୍ରାକ୍‍ ନିକଟରେ ସେଲ୍ଫି ତଥା ଭିଡିଓ ଶୁଟିଂ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି।  ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରେଳବାଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିରାପତ୍ତା ଲାଗି ଏବେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଚିନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳଟ୍ରାକ୍‍ ନିକଟରେ ସେଲ୍ଫି ତଥା ଭିଡିଓ ଶୁଟିଂ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି।  ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରେଳବାଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିରାପତ୍ତା ଲାଗି ଏବେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ  ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ  ହୋଇଛି। 

ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତିରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ରେଳପଥ ଉପରେ, ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ର ଫୁଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା କିମ୍ବା "ରିଲ୍‌" ତିଆରି କରିବା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ।  ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି  ଯେ ଏପରି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ରେଳବାଇ ଆଇନ, ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଣୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ  ରେଳପଥ, ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଏବଂ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯିବା ସହ  ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।  ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଅବହେଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଏହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅପରାଧ  ବୋଲି କହିଛି ରେଳବାଇ।

ଯେଉଁଠାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖ୍ୟାତି ପାଇବା ପାଇଁ କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଏବଂ ରେଳ ପରିଚାଳନାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖଦ ଓ ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ସୋସିଆଲେ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି  ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଳ ଆଇନ-୧୯୮୯ ର ଧାରା-୧୪୭ ଏବଂ ୧୫୩ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। 

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ର ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବୁଝିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଯେ ଜୀବନ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସମେତ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ କେବେବି ଯିବାକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୂରତା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିବା, ଫୁଟବୋର୍ଡରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନରେ ଚଢ଼ିବା ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଓଭରହେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍  ଲାଇନ ସହିତ ଘାତକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଧାରରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ବାସ୍ତବ ବିପଦ ଏବଂ କଠୋର ଆଇନଗତ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

