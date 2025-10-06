ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ଲାଗୁ ହେଲା ଆଚରଣ ସଂହିତା, ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ବନ୍ଦ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ସଂହିତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅମୃତ ପାଲା ସିଂ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନ ସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶ ସମ୍ମିନଳୀ କକ୍ଷ ଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ରେ ଗେଜେଟେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି, ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ, ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ । ୧୧.୧୧.୨୦୨୫ ତାରିଖ ରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୧୪.୧୧.୨୦୨୫ ତାରିଖ ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ୧୬. ୧୧.୨୦୨୫ ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ େମାଟ ୨ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୨୫୬ େଭାଟର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୪ ହଜାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭୋଟର ଏବଂ ୨୦୦୭ ଜଣ ୮୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଭୋଟର ରହିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦର୍ଶା ଭୋଟରତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ସମୁଦାୟ ୩୫୮ଟି ବୁଥରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଇଭିଏମ୍, ଭିଭିପାଟ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।