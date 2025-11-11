Advertisement
ବଢ଼ୁଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟିଂ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ: ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୫.୨୦%

ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ  ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୫.୨୦% ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ।  ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ  ଭୋଟିଂ ହାର ୭୫.୪୪% ଥିଲା। ଆହୁରି ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଭୋଟିଂ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏଥର ମଧ୍‍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ବଢ଼ିବା ଆଶା ରହିଛ

|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:57 PM IST
  •  ଗୋଟିଏ ଭିଭିପ୍ୟାଟ ମସିନ୍‍ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଦଳାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା ୮୦ରେ ବ୍ୟାଲଟ ୟୁନିଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍‍ ମସିନକୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ସେହିପରି ୪୬ ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।  ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 

ବଢ଼ୁଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟିଂ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ: ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୫.୨୦%

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ  ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୫.୨୦% ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ।  ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ  ଭୋଟିଂ ହାର ୭୫.୪୪% ଥିଲା। ଆହୁରି ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଭୋଟିଂ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏଥର ମଧ୍‍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ବଢ଼ିବା ଆଶା ରହିଛି।

ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ତଥା ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ପାଳନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।

 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିଭିପ୍ୟାଟ ମସିନ୍‍ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଦଳାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା ୮୦ରେ ବ୍ୟାଲଟ ୟୁନିଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍‍ ମସିନକୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ସେହିପରି ୪୬ ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।  ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟିଂକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

