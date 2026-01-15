Odia Asmita: କେବଳ ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ!

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛି। ବ୍ଲକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗ ସାଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରରେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଚିଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଲେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରଯାଇଛି।
ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚିଠିପତ୍ର ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ସର୍କୁଲାର୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ନିଗମ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗର ଦୂରତାକୁ କମାଇବା, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯଥା ମାନକ ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହଜରେ ଓଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହି ଜାତୀୟ ଧାରା ସହ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ନାଗରିକ-ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏବେ ଫକୀରମୋହନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜାରି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣରେ ବାବୁମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା।