ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ବିକଳ ଆମେରିକାରେ ପାଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଜଣାଇବ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ

ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗୃହୀତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର  ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ  ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିବାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏପରିକି ଏନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଯୋ

Nov 10, 2025, 06:25 PM IST
  • ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଏହି ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପୂଜା ଓରଫ ସେଜଲ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଫେସବୁକ୍‍ରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ୟ କରିଥିବା ଦମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟ୍ୟାଚାର କରୁଛନଦ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘର କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନ ବଦଳାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ସେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗୃହୀତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର  ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ  ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିବାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏପରିକି ଏନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ।

ଏ ବିଷୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫେସବୁକ୍‍ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି।  ଏଯାଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗଗାରିଣୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାମଲା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସୋଶାଳ୍‍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଲୁହଭରା ଭିଡିଓରେ ପୂଜା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଏ ନେଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।।

ଭିଡିଓରେ ପୂଜା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିସା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଆମେରିକାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ମା ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ମା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘରକାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂଜା ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଯତ୍ନ ଅଧୀନରେ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା।

ପୂଜା ପିଲାବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନୀଳଗିରିର ଏକ ବାଳିକା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନହରକଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ଏକ ଶିଶୁ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।

