/Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର! ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୬ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ

Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ରହିଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୧.୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୬୪ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିଲିଫ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବନ୍ୟା ଜଳ କମିବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ମାନବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। "ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ," ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ପକେଟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ କରି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।