Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର! ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୬ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ

Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର! ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୬ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ

Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:11 PM IST
Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର! ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୬ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ
Image Credit: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ଡଟ୍‌ପେନ୍'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର, ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚି
Dot Pen Odia Movie1 hr ago
2
E20 Petrol2 hrs ago
3
Ajinkya Rahane Retirement2 hrs ago
4
MRP Rules India3 hrs ago
5
Hirakud Dam5:19 AM IST