S. Jaishankar: ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର

S. Jaishankar: ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଢାକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସମବେଦନା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ।
ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କର ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପିଡିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢାକାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା।ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସେ କେବଳ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନଥିଲେ ବରଂ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଜନୀତିରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଅବଦାନ:
ଖାଲେଦା ଜିଆ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୀତି ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ବିକାଶ, ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷର ତିନୋଟି ଦିଗ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲା।
ରୋଗ ସହିତ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ:
ଖାଲେଦା ଜିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶାନୁରୂପ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
ଶୋକର ଲହରୀ:
ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ BNP କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଦୃଢ଼, ସାହସୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ।