ଓଡ଼ିଆ କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଂଡାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୬ଟି କବିତା ସଙ୍କଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ୧୯୮୫ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଶୈଳକଳ୍ପପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୦ରେ ତାଙ୍କୁ କୁଭେମ୍ପୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।
କବି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୯ ଜୁନ୍ ୧୯୪୪ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ବଟଲଗା ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୪ ଯାଏ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଙ୍କଳନ ଗୌଣ ଦେବତା ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୨ଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଥିଲା ‘ଚିଦାଭାସ’।