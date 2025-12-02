ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା, ୨୧୬୩ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବ ସରକାରୀ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ହେମାଟୋଲୋଜି, ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ବିଭାଗର ୭୩ ଟି ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା ୨,୧୬୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ମେଡିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ୧୨୧ ଟି ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ, ସହ ୫୫ ଟି ପ୍ୟାକେଜର ଚିକିତ୍ସା ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଜନାର କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏହି କାର୍ଡରୁ ତୁଲାଯାଇପାରିବ।
ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆହୁଜା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ବିଲ ଦାଖଲ, ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସର୍ତ୍ତର ଉଲଂଘନ ଓ ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା - ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିରତ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ନିଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନାର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ନୂଆ ରୋଗୀ - କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୋଗ୍ୟ ମିତ୍ର ଭାବେ ନାମିତ କରିବା, ନୂଆ ସଫ୍ଟଓୟାରକୁ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଳରେ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରର ୬ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ବିଲ ପୈଠ ଆଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।