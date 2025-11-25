Advertisement
ବଦଳିଲା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‍ ଲେଭେଲ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:19 AM IST

 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‍ ଲେଭେଲ୍‍ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ତରରର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଚି। ଏହି ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାଫ୍‍ ସିଲେକ୍ସନ୍‍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏବେ କମିଶନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ୨ଥର କମ୍ବାଇନ୍‍ଡ ଗ୍ରୁଜୁଏଟ ଲେଭେଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିଲାଗି ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଆବା୍ୟକତା ଓ ଅନୁରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍‍ ସିଲେକ୍ସନ୍‍ କମିଶନ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରିବ। ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗ୍ରୁପ -ବି ଓ ଗ୍ରୁପ ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଓ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମିଳିତ ସ୍ନାତକସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମାବଳୀ-୨୦୨୨ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୪ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ  ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓଏସ୍‍ଏସ୍‍ସିକୁ ସମୁଦାୟ ୨୪ଟି ପଦବୀ ଲାଗି ମିଳିତ ଭାବେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।    

ଏଥିରେ ନୂତନ ୧୪ଟି ପଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୨୯ଟି ପଦର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୧୦,୧୪,୧୫ ଓ ୧୭କୁ ବାଦ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ସମସ୍ତ ୩୯ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକୁ ମିଳିତ ସ୍ନାତକସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ।

ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ (୧୦+୨)ସ୍ତର କିମ୍ବା ସମାନସ୍ତର ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେବା ଓ ପଦ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ-୨୦୨୨ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।  ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦବୀ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ନିୟମର ସଂଶୋଧନପରେ ସିଡ୍ୟୁଲ-୧ରେ ଓଏସ୍‍ଏସ୍‍ସି ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ୧୧ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ୧୨ଟି ପଦବୀ ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।   ଏହି  ନୂତନ ପଦବୀ ହେଉଛି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ବିଧି ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଅଧୀନରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଅପରାଧ ବିଧି ସହାୟକ ପଦବୀ।  

