Odisha Assembly Budget Session: ଫେବୃଆରୀରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ!

Odisha Assembly Budget Session 2026-27: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Trending Photos
Odisha Assembly Budget Session 2026-27: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ।
ALSO READ: EPFO Pension: EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,ଏତିକି ହଜାର ବଢିବ ପେନସନ୍!
ALSO READ: Top 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ, ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତୃତୀୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଏଥର ବଜେଟ୍ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ଘୋଷଣା ଉପହାର ଦେବେ , ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନେଇ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।