Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3081268
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha Assembly Budget Session: ଫେବୃଆରୀରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ!

Odisha Assembly Budget Session: ଫେବୃଆରୀରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ!

Odisha Assembly Budget Session 2026-27: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:37 AM IST

Trending Photos

Odisha Assembly Budget Session: ଫେବୃଆରୀରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ!

Odisha Assembly Budget Session 2026-27: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ  ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଭିତରେ  ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ଷର ସବୁଠୁ  ବଡ଼ ଅଧିବେଶନ  ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। 

ALSO READ: EPFO Pension: EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,ଏତିକି ହଜାର ବଢିବ ପେନସନ୍!

ALSO READ: Top 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ, ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ  ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।  ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତୃତୀୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ  ହେବ। ଏଥର ବଜେଟ୍ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ଘୋଷଣା ଉପହାର ଦେବେ , ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।  ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନେଇ  ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Assembly Budget Session
Odisha Assembly Budget Session: ଫେବୃଆରୀରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ!
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ, ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯି
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଶୀତ ଗାଏବ୍!ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ
Today Horoscope
Today Horoscope: ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଚମକିବ ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Odia News
ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍‌ ଟ୍ରେନର ଟିକେଟ୍‌ ଶେଷ