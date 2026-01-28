Odisha Bandh Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆହ୍ବାନରେ ୮ ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ

Odisha Bandh Today: ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ର ଆହ୍ବାନରେ ଆଜି ଓଡି଼ଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟା ରୁ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ।
Odisha Bandh Today: ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ର ଆହ୍ବାନରେ ଆଜି ଓଡି଼ଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟା ରୁ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ବନ୍ଦକୁ ବିରୋଧି କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ବିଜେଡି଼ରେ ଜଦିଓ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ସାଧୁବାଧ ଜଣାଇଛି। ଧାନକିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିପିକେଟ୍ ଆଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ତଣ୍ତ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଟାରିଫ୍ କୁ ନେଇ ଟାଟାପାଓ୍ବାର୍ ମନମାନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ସଂଗଠନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ୍ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ୍ କହିଛନ୍ତିଯେ ,କଂଗ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡି଼ଶା ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ୍ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ତି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳଏ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୃଷକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଛି।