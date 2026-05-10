Odisha BJD: 'ଅଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ' ପାଲଟିଗଲାଣି ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି

Odisha BJD: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟା ଏବଂ ହିଂସା ଘଟଣା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତନ"କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ଅଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାଁନ୍ତି।
ସାମନ୍ତସିଂହାର ଅନେକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଲିଞ୍ଚିଂ ବା ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାମନ୍ତସିଂହାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥରରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରି ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଏକ "ଅଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ" ପାଲଟିଛି। ବିଜେଡିର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଶାଖା ସଭାପତି ଲୋରା ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ରୋକିବାରେ ବିଫଳତା ଅଭିଯୋଗ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। "ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଭାଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ," ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭିଡ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। "ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ଏବେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି।
