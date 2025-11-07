IPS Tadasha Mishra: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଦାଶା ମିଶ୍ର

Jharkhand Gets New Police Chief: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତଦାଶା ମିଶ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
IPS Officer Tadasha Mishra Appointed: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତଦାଶା ମିଶ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁରାଗ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଯାହାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ, କାରାଗାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଦାଶା ମିଶ୍ର ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜିପି ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିରିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜିପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ରେଳ) ଏବଂ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
Ranchi, Jharkhand: DGP Tadasha Mishra says, "I’ve just joined the post, and our priority will be to ensure that the Foundation Day celebration on November 15 is conducted smoothly and successfully. We will focus on basic and core policing. Necessary actions are being taken… pic.twitter.com/CPwyOFwD8y
— IANS (@ians_india) November 7, 2025
ତଦାଶା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ଏମ୍.ଏସ୍. ଭାଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହେବେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାର ଭାର ତାଦାଶା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।