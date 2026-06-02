Bus Fare Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା...ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:19 PM IST

Bus Fare Hike: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ଭଡ଼ାରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସହର ବସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ୧୫ ମେ, ୨୦୨୬ ରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୯୫.୮୭ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରୁ ୩୧ ମେ, ୨୦୨୬ ରେ ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।

ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତି ଲିଟର ୪.୮୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ୟାରିଓଭର ସମାୟୋଜନ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୫.୬୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିସୂଚିତ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବସ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା।

ସଂଶୋଧିତ ଭଡ଼ା ଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି
ସଂଶୋଧିତ ଭଡ଼ା ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ୯୨ ପଇସା ଦେବେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ୯୦ ପଇସା ଥିଲା।

ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବସ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା ୯୪ ପଇସାରୁ ୯୬ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ପାଇଁ, ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା ୧୩୧ ପଇସାରୁ ୧୩୫ ପଇସାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି।

ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ୧୫୯ ପଇସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୬୩ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯିବ।

ସେହିପରି, ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨୪୭ ପଇସାରୁ ୨୫୩ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୧ ତାରିଖରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।

