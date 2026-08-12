Odisha Cabinet: ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର

Cabinet Meeting: ୬ ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର । ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଆଜିର ବୈଠକରେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପେପରଲେସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । OSWAS-2.O କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପେପରଲେସ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନୀତିର ତୃତୀୟ ସଂଶୋଧନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ISM 2.O ସହ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଯୋଗ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ ବହନ କରିବ । ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି (OREP)-୨୦୨୨ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଅସହାୟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 'ଯଶୋଦା' ଓ 'ଆଶୀର୍ବାଦ' ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ । ଏହି ୨ ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୨୯୬.୯୯ କୋଟି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା । ଜଳାଶୟ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୮୯ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ୪୬ତମ ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ଏହି ବୈଠକରେ ୬ଟି ବିଭାଗର ୧୦ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି l pic.twitter.com/j9q2GqKqD9
— CMO Odisha (@CMO_Odisha) August 12, 2026