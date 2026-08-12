Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Cabinet: ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର

ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପେପରଲେସ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନୀତିର ତୃତୀୟ ସଂଶୋଧନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 12, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:11 PM IST
Odisha Cabinet: ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର
Image Credit: ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା । ଜଳାଶୟ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୮୯ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନୂତନ ଅବତାରରେ ଜୀ ଭାରତ: ଯୁବ ଭାରତର ସ୍ୱର ହେବ...
2
3
4
5