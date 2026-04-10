Odisha Cabinet Meeting: ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରମୁଖ ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ

Odisha Cabinet: ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରସୁଆଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଏକ ଇନଟେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଉଠାଇ ଏବଂ ଏକ ଚାପଯୁକ୍ତ ପାଇପଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରି ୫,୯୫୦ ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ (GST ବ୍ୟତୀତ) ୧୫୮.୮୭ କୋଟି।
Odisha Cabinet Meeting: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗର ୧୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟରେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସିରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ୧୦,୭୫୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରବାହ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପୂରକ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରାୟ ୨,୬୩,୮୦୧ ହେକ୍ଟର ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିପୂରକ ଖରିଫ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତାବରେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ନମ୍ବର XXXVII ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଥିକ ବିଡ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରସୁଆଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଏକ ଇନଟେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଉଠାଇ ଏବଂ ଏକ ଚାପଯୁକ୍ତ ପାଇପଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରି ୫,୯୫୦ ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ (GST ବ୍ୟତୀତ) ୧୫୮.୮୭ କୋଟି।
ଏହା ସହିତ, ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (O&M) ମୂଲ୍ୟ ୧୨.୭୧ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୩୬ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୭୩ଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକ ଜଳ-ଶୁଳ୍କ ଧାନ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ନଗଦ ଫସଲ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚଭୂମିର ଚାଷୀଙ୍କ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।
