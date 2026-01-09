Advertisement
Odisha Cabinet approves new norm for Ration card: ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେବି ମିଳିବ ରାସନ୍‍ କାର୍ଡ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ନିଜର ୩୪ତମ ବୈଠକରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସହ ତାଳ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ୮ଟି ବିଭାଗର ୧୧ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି।  ପାରିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:23 PM IST
  •  ୮ଟି ବିଭାଗର ୧୧ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି।  ପାରିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ଆଦି ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୩ଟି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୨ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମିଲ ରହିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ନିଜର ୩୪ତମ ବୈଠକରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସହ ତାଳ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ୮ଟି ବିଭାଗର ୧୧ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି।  ପାରିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ଆଦି ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୩ଟି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୨ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମିଲ ରହିଛି।  ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ୧୦ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ:

  1. ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା୨୦୨୩ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯୋଜନସେବା ନିୟମ-୧୯୯୭ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପୁରୁଣା ଆଇନରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
  2. ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୌର ସେଲ୍‍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୧୦ ଗିଗାଓ୍ୱାଟ ଇନଗଟରୁ ଓ୍ୱାଫର ଏବଂ ୫ ଗିଗାଓ୍ୱାଟ ସୌର ସେଲ୍‍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଯଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ୫ ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ସୌର ଉତ୍ପାଦନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
  3. ଜଳଜୀବନ ମିଶନକୁ  ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଇ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
  4. ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ଘର କ୍ରେତା ସଂଘ ବାବଦକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ୫%  ଦଲିଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ଅନମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧାର ଅବିଭକ୍ତ ଅଂଶ ଉପରେ ୫% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଆଦାୟ ହେବ। ଏଥିଲାକୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍‍ ଆଇନ ୧୮୯୯ରେ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଯୋଡ଼ା ଯିବ।
  5. ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତପାଇଁ କର୍ମଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱିକୃତୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ଯାଏ ଚାଲିବ।
  6. କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୬୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ୩୧୦ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ୯୦୯ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୨୭ ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
  7. ପାର୍ବତୀଗିରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ସରକାର ଆଜି ୧୯୦ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ୩୭୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ୧୫ କୋଟି ୨୩ଲକ୍ଷ ୨ହଜାର ୩୦ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ପ ୩୬ ମାସରେ ଶେଷ ହେବ।
  8. ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ପରିବାର ଆୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି।
  9. ରାସନକାର୍ଡ ଧାରୀ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାହା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଖବରକୁ ନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଣିକି ସୁଧମୂଳ ଆଦାୟ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିନେଇ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ କ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନଠାରୁ ଶେଷ ରାସନ୍‍ ସଂଗ୍ରହ ଯାଏ ସଂଗ୍ୟହୀତ ରାସନ୍‍ ମୂଲ୍ୟର ଦେଢଗୁଣା ଆଦାୟ ହେବ।
  10. ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ ସଂଶୋଧନ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍‍ୱିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ୩ ତାରକା ହୋଟେଲ୍‍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ୫୦ କୋଠରୀକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୧୦ କରାଯାଇଛି। ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଲାଗି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସବସିଡି ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଲାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

 

