Ajit Pawar: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Ajit Pawar: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଖର ରାଜନେତା ଓ ସମର୍ପିତ ଜନସେବକ ଥିଲେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:36 PM IST

ସୂଚନା-ଅନୁସାରେ,ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତୀ ଯିବାବେଳେ ୮ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାରାମତୀରେ ଅବତରଣ ବେଳେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ହୋଇଛି।ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ସହାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବିମାନଟି ଦୁଇଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

