ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କଟକର ମହାନଦୀପଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝି। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଉପର ଏବଂ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ୧୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଞ୍ଚମନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମହାନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ ମହାନଦୀରେ ନୌବିହାର କରିଥିଲେ।
ନଭେମ୍ବର ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ୪୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ମସଲା, ପୋଷାକ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି।
ପରିଦର୍ଶକ କଟକ ଦହିବରା ଏବଂ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ।
କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ୫୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, 20ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।