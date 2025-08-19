Cabinet Decision: କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲେନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍‌ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, PM ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ CM ମାଝୀ

Cabinet Decision: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ୬ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତୀନ ଗଡ଼କରୀ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Cabinet Decision: ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡିତ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାବିନେଟ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା-ବୁନ୍ଦିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୬ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୮୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିମାନବନ୍ଦର କେବଳ ଛୋଟ ବିମାନ ସେବା କରିପାରିବ। କ୍ୟାବିନେଟ ଏଠାରେ ଏକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ୩୨୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ରନୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିମାନବନ୍ଦରଟି ୧୦୮୯ ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ବାର୍ଷିକ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୧୫୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ୭୪ ରୁ ୧୬୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଢ଼େଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଯାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୮୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୋଝ ରହିଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦାବି ହେଉଥିଲା। ଏହି ୬ ଲେନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ୧୧୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ ଯାହା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନୁଇଟି ମୋଡ୍ ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ୨.୫ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
I extend my sincere gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji and Hon’ble Union Minister for Road Transport & Highways Shri @nitin_gadkari ji for according approval to the construction of the 6-Lane Access-Controlled Capital Region Ring Road (Bhubaneswar Bypass –… https://t.co/fkuVzFrZ48
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 19, 2025
