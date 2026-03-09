Mohan Charan Majhi: ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ ମାସରେ ୫୪ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା...ନିଜେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
Mohan Charan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ୯୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ୧୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:17 PM IST

Mohan Charan Majhi: ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୫୪ ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହିଂସା ( ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ) ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୪ ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଦଙ୍ଗା ଘଟିଥିଲା?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା (ଭଦ୍ରକ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା) ରେ ୫୪ ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା (ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା) ରେ ଭିଡ଼ ହିଂସାର ସାତଟି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତ ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୨୯୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ବା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୬୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦଙ୍ଗା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ୯୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ୧୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮ଟି ଦଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ମାଲକାନଗିରିରେ ୪ଟି ଦଙ୍ଗା ମାମଲା
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ଟି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଟି ଦଙ୍ଗା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଙ୍ଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣ ହିଂସାର ତିନୋଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୪୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା (କୌଣସି ଗିରଫ ହୋଇନାହିଁ) ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ (ଛଅ ଗିରଫ) ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ (ସାତ ଗିରଫ) ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।

