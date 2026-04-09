Odisha Electricity: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଘୋଷଣା ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Electricity: ଗତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇନାହିଁ।
Odisha Electricity: ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଘୋଷିତ ବିଭ୍ରାଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଅନ୍ତାରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ସ୍ୱିଚ୍ଗିଅର୍ (GIS) ଗ୍ରୀଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆଠଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନର ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ ସେଡିଂ ବିନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। "ଆମେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ନାହିଁ," ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇନାହିଁ।
"ଯଦି କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା କିମ୍ବା ଘୋଷଣା ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବୁ ନାହିଁ," ମାଝୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ, ତିନୋଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସବଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା - ବାଲିଅନ୍ତାରେ 220/132/33 kV GIS, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟନଗରରେ 132/33 kV GIS, ଏବଂ କଟକର SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ 132/33 kV GIS। ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିକଶିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ଆଠଟି ନୂତନ ପରିବହନ ଲାଇନ ସହିତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
