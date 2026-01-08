Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମିଛ ବୋମା ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଧମକକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ପରିଚାଳନା ବିଧି ବା ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହ ପୁଲିସର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ,ପରି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି ସକାଳେ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ୨ଟା ୩୫ ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟ ଖାଲି କରିବାକୁ ଧମକା ଯିବା ସହ ୩ଟି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏହି ଇମେଲ ପାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ପରିସର ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଓକିଲ ମହକିଲ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଅନେକ ସମୟ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦଳ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପରାହ୍ଣରେ କୋର୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଜି ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଏପରି ମିଛ ବୋମା ଭୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛଥିଲେ।
ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ବୋମା ଧମକ ମିଛ ଥିଲା । ପୋଲିସର ବମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, କ୍ୟୁଇକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍, ସ୍ପେସିଆଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ତୁରନ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୋମାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା, ଏହି ଉଭୟ କାମରେ ଆମର ଦକ୍ଷ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆଜି ସକାଳେ ବୋମା ଭୟ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।