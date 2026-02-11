Advertisement
PUC Certificates: 'PUCC ଫାଇନ୍‌ କମାଇବା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି'

PUC Certificates: ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Pollution Under Control) ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଟୋଲ୍‌ ଗେଟ୍‌ରେ PUC ଫାଇନ୍‌ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା,୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍‌କୁ କମ୍‌ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 11, 2026, 05:39 PM IST

PUC Certificates: ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Pollution Under Control) ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଟୋଲ୍‌ ଗେଟ୍‌ରେ PUC ଫାଇନ୍‌ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା,୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍‌କୁ କମ୍‌ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନୁହେଁ। ସରକାର ଜରିମାନା ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ରହିବ । ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯାନବାହାନ ମାଲିକ PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାକୁ ଭାରୀ ମନେ କରନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହାନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେକ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ PUC ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 90 ଦିନରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଯେକୌଣସି ବକେୟା ଚାଲାଣକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋଟର ଯାନ ପାଇଁ PUC ଜାରିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) କୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା,ଅତ୍ୟଧିକ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ନକରି ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

PUC certificates
PUC Certificates: 'PUCC ଫାଇନ୍‌ କମାଇବା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି'
