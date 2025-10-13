Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2960387
Zee OdishaOdisha Trending

ଶୁଣୁନି ଏଫ୍‍ସିଆଇ: ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧାନଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଧାନ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏଫସିଆଇ ଗୋଦାମରେ ଆଉ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଏସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି।  ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ବା ଏଫ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:23 PM IST
  • ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରହିଥିବାବେଳେ, ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ୬୨.୫୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଅନୁମୋଦିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ, କଷ୍ଟମ୍ ମିଲ୍ଡ୍ ଚାଉଳର ବିତରଣ ସମୟସୀମା ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଧାନ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଫସିଆଇକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡିଶାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଗମ କରିବ।

Trending Photos

ଶୁଣୁନି ଏଫ୍‍ସିଆଇ: ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧାନଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଧାନ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏଫସିଆଇ ଗୋଦାମରେ ଆଉ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଏସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି।  ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ବା ଏଫସିଆଇ। ଏଣୁ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ, ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ  ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ଭେଟି ଏ ବିଷୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସିଂହ ଦେଓ। 

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରହିଥିବାବେଳେ, ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ୬୨.୫୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଅନୁମୋଦିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ, କଷ୍ଟମ୍ ମିଲ୍ଡ୍ ଚାଉଳର ବିତରଣ ସମୟସୀମା ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଧାନ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଫସିଆଇକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡିଶାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଗମ କରିବ।

ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ଖରିଫ ମାର୍କେଟିଂ ଋତୁରେ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲ୍ଡ୍ ଚାଉଳର କ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଶ୍ରୀ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

paddy procurement
ଶୁଣୁନି ଏଫ୍‍ସିଆଇ: ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
BJD President Naveen patnaik
ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବେ ନବୀନ
IAS Transfer
୩ ଆଇଏଏସ୍‍ଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଲେ କ୍ରୁଟ ଏମ୍‍ଡି
habishali
ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ ସହଜ: ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି
Puri
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ